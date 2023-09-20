25 ألف جنيه للمتميز.. تفاصيل وشروط حجز وحدات سكن مصر وجنة

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الإتاحة الدائمة لوحدات الإسكان من وحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز، أقرته هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه يمكن لقاطن الوحدة السكنية التوجه لجهاز المدينة وإتمام شروط التعاقد.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن وحدات الإسكان ستكون متاحة لكل المتقدمين، مؤكدا أنه لدينا وحدات جاهزة وكاملة التشطيب.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أنه سيكون هناك طرح وحدات الإسكان ذات الطابع الساحلي من مدن المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، والتي ستكون إحدى المدن الجديدة الواعدة، إضافة إلى مدن الصعيد من ملوى الجديدة وغرب أسيوط.

محملة بالفائدة

وأشار عمرو خطاب إلى أنه يتم سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه “لوحدات الإسكان المتميز”، و50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)، و100 ألف جنيه "لوحدات جنة"، مؤكدا أنه قبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة