ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة المقبلة إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن انتخابات الرئاسة المقبلة هي أحد أدوات القوى الناعمة في مصر.

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الانتخابات صورة كبيرة للدولة يجب أن نحافظ عليها كي تظهر بشكل لائق".

وأضاف ضياء رشوان :" القوى الناعمة لا يشترط أن تكون مباشرة، بل هي موقف أو حدث يعكس معنى حضاري عميق، ولذلك مازلت أطالب بعودة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

وتابع ضياء رشوان :" كل محافظة في مصر كان لها نخبة محلية، من المركز إلى المحافظة، ولها علاقات مع عدد من أبنائها الذين انتقلوا إلى المركز، وأذكر أن قنا التي أنتمي إليها أخرجت في وقت واحد عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله، لأن الجرائد كانت بها صفحات ثقافية تنشر إبداعاتهم وتبرز الموهوبين".