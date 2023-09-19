ضياء رشوان: الحوار الوطني يعبر عن التنمية السياسية

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن هناك توصيات خرجت من الجلسات الخاصة الأخيرة، ويجب أن تعرض أولا على مجلس الأمناء قبل الإعلان عنه ورفعها لرئيس الجمهورية.

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الحوار الوطني يضم جلسات عامة وجلسات خاصة، ففي الجلسة الخاصة يكون فيها عدد أقل، نحو 20 عضوا، يمثلون المؤيد والمعارض وعددا من المختصين، ويتناقشون حتى تتبلور الأفكار والمقترحات".

وتابع ضياء رشوان :" مجلس الامناء أصدر بيانا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعتبر الانتخابات الرئاسية هي الموضع المحوري حاليا".

وأكمل ضياء رشوان :" الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد بالحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني".

ولفت ضياء رشوان :" الحوار الوطني ليس مناسبة، بل هو حالة يجب أن تستمر، ويجب أن تسير التنمية الاقتصادية مع التنمية السياسية، والحوار الوطني هو المعبر عن التنمية السياسية".