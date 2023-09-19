نائب: الحوار الوطني تحدث بكل القضايا الشائكة.. والرئيس تكفل بالاطلاع على التوصيات|فيديو

قال النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المادة 87 في الدستور من المواد القليلة التي تربط بين العدل والواجب، حيث تحث على أن المشاركة في الحياة العامة واجب وطني.

طلعت عبد القوي:صوت المواطن المصري له قيمة و يحدد مصير أكبر شخصية سياسية

وأضاف طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية " الحياة"، أن صوت المواطن المصري له قيمة، و يحدد مصير أكبر شخصية سياسية في الدولة وهو رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه يجب على المواطنين المصريين معرفة أن أصواتهم لها معنى وتأثير.



وأشار طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الحوار الوطني تحدث في جميع القضايا الشائكة، منها: الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، مضيفاً أن الرئيس السيسي تكفل بالاطلاع على جميع التوصيات.