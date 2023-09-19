حزب الاتحاد: مبادئ الحوار الوطني وضعت ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مبادئ الحوار الوطني للانتخابات الرئاسية، هامة للغاية، لأنها تدعم المسار الديمقراطي تمهيًدا لانتخابات تعددية، يطالب بها الجميع، مؤكداً أن مبادئ الحوار الوطني للانتخابات الرئاسية تحدثت عن الانتخابات الرئاسية ووضعت ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها والحيادية.

مبادئ الحوار الوطني المعلنة تتفق مع المطالب السياسية للأحزاب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع عبرفضائية dmc، أن مبادئ الحوار الوطني المعلنة تتفق مع المطالب السياسية للأحزاب، لافتاً إلى أن مبادئ الحوار الوطني انعكاس لحالة مجتمعية والسياسية للقوى السياسية داخل الحوار الوطني.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الوثيقة شاملة وبها مسئوليات وحقوق على الجميع وستبني ثقة بين أطراف العمل السياسي، مضيفاً أنها تخاطب الشعب المصري بكل فئاته وكل التوجهات السياسية ولابد أن يلتزم بها الجميع.