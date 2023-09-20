من "الطفل المعجزة" إلى تحديات “الفلوس”| القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة.. وسبب الهجوم على شقيقه

فادي خفاجة.. تصدر اسم الفنان فادي خفاجة تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب ظهوره في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وهو يشكو من عدم عمله في السينما أو الدراما، وقلة الأعمال المعروضة عليه.

وكشف فادي خفاجة، أنه بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه، قام باللجوء إلي نشر فيديوهات له عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، والدخول في تحديات وفقرات خاصة لكسب الأموال من موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة تيك توك.

انفعال فادي خفاجة وألفاظ خارجة

وأثار الفنان فادي خفاجة غضب واستغراب رواد السوشيال ميديا، بسبب ظهوره المثير للجدل في الفيديو، فظهر فادي خفاجة وهو منفعل بشكل كبير، وتلفظ بألفاظ خارجة كما أنه هاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

وقال فادي خفاجة خلال البث المباشر: "أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنا متخرج بتقدير جيد جدًا ومن حقي أشتغل وأمثل، لو العبد لله مشتغلش في مسلسل واثنين وثلاثة مين يشتغل، أنا واثق في نفسي جدًا".

لايف فادي خفاجة يثير الجدل

وكشف الفنان الشاب فادي خفاجة في البث المباشر عبر "تيك توك"، أنه مستاء من عدم عمله في صناعة الأفلام والدراما، وأنه لا يوجد أعمال تعرض عليه الآن، ليوجه فادي خفاجة رسائل هجومية للمخرجين ومنتجين الوسط الفني.

وتابع خفاجة، أنه توجه لعمل جولات الخاصة بكسب الأموال عبر تيك توك، بسبب عدم عرض الأعمال الفنية والدرامية عليه، وأنه لا يعمل ويجلس في المنزل.

وفاء عامر حاولت تساعدني

وأشار فادي خفاجة، أن الفنانة وفاء عامر حاولت مساعدته ودخوله في بعض أعمال الوسط الفني، ولكن دون جدوي، يجلس في المنزل دون عمل، ولا أحد يعلم ظروفه.

أقل حقوقي أشتغل

وعقب فادي خفاجة أنه من حقه أن يعمل في مجال التمثيل، وقال: "مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن ما فيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل".

وانفعل فادي خفاجة خلال البث المباشر على أحد أشقائه بعد أن طلب منه قفل البث المباشر، وهاجم فادي خفاجة شقيقة قائلًا: “أنت اخويا، نفعتني بايه، ده أنت مش عارف تدفع قسط عربيتك”.

اعتذار فادي خفاجة

وقام الفنان فادي خفاجة بالظهور في بث مباشر للاعتذار إلي الجماهير عن ما بدر منه، في البث المباشر الأول، عبر بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وقدم فادي خفاجة الاعتذار عن الفيديو الذي خرج به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "لو رجع بيا الزمن مش هقدم الفيديو ده تاني، وده مكنش ينفع أني أعمله، اللي أنا عملته غلط".

وقال فادي خفاجة للمتابعين: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء، أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري".

وعقب خفاجة: ”أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني، البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري”.

أول رد من نقابة المهن التمثيلية علي أزمة فادي خفاجة

قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن التمثيلية إن النقابة ليس لها علاقة بمشكلة الفنان فادي خفاجة، ولا يقع على عاتقهم مهمة تعاقده على أعمال فنية، مشيرًا إلى أن دور النقابة يقتصر على ترشيحهم للعديد من المنتجين.

لحظة ضعف

وقال الفنان فادي خفاجة، معتذرًا عن ما بدر منه في تصريحات تليفزيونية له، أنه كان في لحظة ضعف، وإذا عاد به الزمن لن يقدم هذا المقطع مرة أخرى، الا أن الضغوط الموضوعة عليه من حالة يأس، وسعي كبير له في الفترة الأخيرة لم تصل به إلى أي شيء.

وأشار خفاجة: "غصب عني كل الحاجات دي مش عارف أعمل حاجة، فعملت الفيديو ده، وأنا في الأول والآخر إنسان مش فنان".





مبتأخرش علي حد في شغل

وأوضح فادي خفاجة، أنه عمل في مسيرته الفنية مع فنانين عظام مثل الفنان محمد صبحي، والفنان نور الشريف، وعاطف الطيب وغيرهم من الفنانين، مما أعطاه أمل كبير أنه قادر على تحقيق الكثير في عالم الفن والسينما والدراما.



وتابع الفنان فادي خفاجة، أنه متعجب من قلة الأعمال الفنية، إذ أنه لا يتناقش مع أي منتج على أجره، أو يتأخر على أي عمل فني يعمل فيه، "لو حد طلع قايل أنا بتأخر عليه في الشغل، أو بتناقش في الأجر مثلا والله ما بعمل أي حاجة من ده".