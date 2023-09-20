مش شبه كرارة|هادى الباجورى يرد على انتقادات تقديم باسم سمرة لدور ضابط

حل المخرج هادى الباجورى ضيقا على برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية.

وتحدث الباجورى عن الانتقادات ظهور باسم سمرة بشخصية ضابط بمسلسل “سفاح الجيزة ” موضحًا :" الجمهور بيحب يتفرج على الحاجة اللي إتعود عليها، ولما تديله حاجة جديدة بياخد وقت علشان يتقبلها".

وأضاف :"ليه باسم مايبقاش ضابط، هل مشكلتهم إنه دايما كان بيعمل دور بلطجي ،والضابط في مصر من كل أنحاء الجمهورية، وممكن يتكلم بلهجة فلاحي".

وتابع: "إحنا مشكلتنا إننا في مسلسلات زي الاختيار تلاقي الضابط سواء أمير كرارة أو عمرو يوسف له شكل معين، وأنا بحب أطلع خارج المألوف، ومش لازم أدي المتفرج اللى متوقعه".

كشف السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة والذى يعرض حاليا على منصة شاهد، أنه لم يتعاون مع المخرج هادي الباجوري كثيرا.



وأضاف صلاح العزب أن المخرج الكبير هادي الباجوري انضم لفريق عمل المسلسل إنقاذ موقف وذلك بعد اعتذار مخرجين آخرين بسبب انشغالهم بأعمال أخرى.

وأكد العزب خلال ندوته بصدى البلد أنه كان من المفترض أن يقوم بإخراج هذا العمل المخرج أحمد علاء إلا أنه اعتذر وجاء بعده المخرج محمود شكرى أبو عميرة وبعد عمله على المشروع فترة طويلة اضطر للاعتذار أيضا ثم بعدها جاء المخرج هادي الباجوري إنقاذا للموقف وتولى مهمة إخراج العمل.

