مؤلف سفاح الجيزة لـ صدى البلد: هادي الباجوري انضم للفيلم إنقاذا للموقف بعد اعتذار هؤلاء

كشف السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة والذى يعرض حاليا على منصة شاهد، أنه لم يتعاون مع المخرج هادي الباجوري كثيرا.



وأضاف صلاح العزب أن المخرج الكبير هادي الباجوري انضم لفريق عمل المسلسل إنقاذ موقف وذلك بعد اعتذار مخرجين آخرين بسبب انشغالهم بأعمال أخرى.

وأكد العزب خلال ندوته بصدى البلد أنه كان من المفترض أن يقوم بإخراج هذا العمل المخرج أحمد علاء إلا أنه اعتذر وجاء بعده المخرج محمود شكرى أبو عميرة وبعد عمله على المشروع فترة طويلة اضطر للاعتذار أيضا ثم بعدها جاء المخرج هادي الباجوري إنقاذا للموقف وتولى مهمة إخراج العمل.





تكريم محمد صلاح العزب

وكرم موقع صدى البلد المؤلف محمد صلاح العزب بعد نجاح مسلسله الأخير سفاح الجيزة والذي يعرض حاليا على منصة شاهد. وأثناء ندوة تكريمه تطرق محمد صلاح إلى الحديث عن تفاصيل تحضيره للمسلسل وتعاونه مع أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري.

كما كشف عن تفاصيل الحلقات الأخيرة والمفاجآت التي ينتظرها المشاهد الفترة القادمة، بالإضافة إلى كشفه حقيقة تواصله مع أهل السفاح الحقيقي بعد عرض المسلسل.

وقال محمد صلاح العزب خلال الندوة عن رأيه فى الأزمة التي شهدها الوسط الفني بعد تسريب قائمة التصنيف الجديدة للمؤلفين وتحديد أجورهم، بالإضافة إلى حقيقة حذف الرقابة لمشاهد كثيرة من سفاح الجيزة.

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

وتمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى عبر منصة شاهد vip.