عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشارك في تتويج عصام النجار بجائزة «الموريكس دور» في لبنان

صدى البلد

حصد المطرب الأردني عصام النجار جائزة "الموريكس"، عبر حفل ضخم احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت.

 

واستحوذ “النجار” على لقب "المغني العربي العالمي الصاعد" ضمن جوائز الموريكس في لبنان لعام 2023، وحفر اسمه في مصاف العالمية كأصغر المكرمين لهذا العام بين توليفة من النجوم من بينهم اللبنانية نوال الزغبي والنجم ناصيف زيتون والنجم محمد رمضان.


وحازت لحظة تتويج عصام النجار بالجائزة على مفاجأة خاصة من الفنان محمد رمضان، الذي قرّر مشاركته الغناء على المسرح، مُشيدًا بموهبته الغنائية أمام الحضور واصفاً إياه بصاحب النجومية العظيمة وبقصة النجاح الاستثنائية.


وعاش عصام النجار مؤخرًا انتعاشة موسيقية عبر إطلاقه ألبومه الغنائي الجديد "وراي"، الذي ضمَّ في جعبته 6 أغنيات، من بينها أغنية "TMO" التي حققت نجاحًا جماهيريًا وعالميًا واسع المدى وتعاون فيها مع محمد رمضان ومغني الراب العالمي Gims، وأغنية الألبوم الرئيسية بمشاركة المطربة المغربية منال والمنتج العالمي ريهاب.

الفنان محمد رمضان المطرب الأردني عصام النجار اللبنانية نوال الزغبي النجم محمد رمضان الموريكس دور عصام النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

أول تعليق من رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على المصري

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ترشيحاتنا

الرئيس الجزائري: التدخل العسكري في النيجر له عواقب وخيمة

دعاء واظب عليه النبي كل صباح .. 11 كلمة احرص عليها

25 ألف جنيه للمتميز.. تفاصيل وشروط حجز وحدات سكن مصر وجنة

بيان عاجل لـ روسيا بشأن العملية العسكرية في إقليم قره باج

عارفين إنه هيضيعها| تعليق مثير من «ميدو» على إهدار «عبدالرحمن» ركلة جزاء للإسماعيلي

جمال الكشكي: الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية من أجل الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

السويس بتفرح.. خروج أطنان الأسماك من البحر |شاهد

بفستان مبهج.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة

مرضى الربو.. تحذير من تناول البلح الأسود

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ