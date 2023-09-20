محمد رمضان يشارك في تتويج عصام النجار بجائزة «الموريكس دور» في لبنان

حصد المطرب الأردني عصام النجار جائزة "الموريكس"، عبر حفل ضخم احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت.

واستحوذ “النجار” على لقب "المغني العربي العالمي الصاعد" ضمن جوائز الموريكس في لبنان لعام 2023، وحفر اسمه في مصاف العالمية كأصغر المكرمين لهذا العام بين توليفة من النجوم من بينهم اللبنانية نوال الزغبي والنجم ناصيف زيتون والنجم محمد رمضان.



وحازت لحظة تتويج عصام النجار بالجائزة على مفاجأة خاصة من الفنان محمد رمضان، الذي قرّر مشاركته الغناء على المسرح، مُشيدًا بموهبته الغنائية أمام الحضور واصفاً إياه بصاحب النجومية العظيمة وبقصة النجاح الاستثنائية.



وعاش عصام النجار مؤخرًا انتعاشة موسيقية عبر إطلاقه ألبومه الغنائي الجديد "وراي"، الذي ضمَّ في جعبته 6 أغنيات، من بينها أغنية "TMO" التي حققت نجاحًا جماهيريًا وعالميًا واسع المدى وتعاون فيها مع محمد رمضان ومغني الراب العالمي Gims، وأغنية الألبوم الرئيسية بمشاركة المطربة المغربية منال والمنتج العالمي ريهاب.