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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ع الزيرو وفوي فوي.. نيللي كريم تكشف سبب غيابها عن عروض أفلامها

نيللي كريم
نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم سبب غيابها عن عروض أفلامها الخاصة مؤخرا، سواء ع الزيرو مع محمد رمضان، وفوي فوي فوي مع محمد فراج. 

 

وقالت نيللي كريم في تصريحات لـ et بالعربي، على هامش حضورها للعرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي،  إنها غابت  عن العروض الخاصة في مصر مؤخرا، بسبب انشغالها بالسفر. 

 

وأوضحت نيللي كريم أنها كانت في جولة لعدة دول مؤخرا منها أمريكا، ولا يوجد بينها وبين أي شخص خلافات سواء على البوسترات أو مع شركات الإنتاج. 

 

بوستر فيلم فوي فوي فوي 

 

ويظهر محمد فراج، على بوستر فيلم فوي فوي فوي، في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبال بما يدور حوله . 

 

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم بوستر فيلم فوي فوي فوي بيومي فؤاد طه الدسوقي فيلم فوى فوى فوى

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