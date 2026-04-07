انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

زيادة حدود الائتمان للقطاع الصناعي للتناسب مع تكلفة الخامات .. تفاصيل

الإسماعيلية انجي هيبة

أوضح النائب موسى خالد موسى عضو لجنة الصناعة لمجلس النواب انه خلال الايام القليلة الماضية ناقشت لجنة الصناعة برئاسة النائب احمد بهاء شلبى ثلاث مقترحات تقدم بها اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في أعقاب مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة لمناقشة السياسات المالية والنقدية الداعمة للقطاع الصناعي وبحضور وزير المالية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، وممثلين عن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال
وقد استمع أعضاء اللجنة لكلمة  المهندس علاء السقطي، رئيس الا تحاد والذى اكد  أن المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على طاقاتها التشغيلية، نتيجة تآكل قدرتها على شراء المواد الخام سواء من السوق المحلي أو استيرادها من الخارج، موضحًا أن الزيادات الأخيرة في سعر الصرف وتكاليف الشحن أدت إلى تراجع الكميات المتاحة من الخامات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات الإنتاج، ودفع بعض المصانع إلى الدخول في دائرة التعثر.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بنقص السيولة التمويلية اللازمة لتغطية الفجوة الناتجة عن ارتفاع تكلفة شراء المواد الخام، سواء محليًا أو عبر الاستيراد، بما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لضمان استقرار العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق، طرح الاتحاد ثلاثة مقترحات رئيسية:
أولًا: زيادة حدود الائتمان الممنوحة للقطاع الصناعي بما يتناسب مع الارتفاعات في تكلفة شراء المواد الخام، سواء من السوق المحلي أو الاستيراد، مع توجيه واضح من البنك المركزي للبنوك بتوسيع التمويل الموجه للإنتاج.
ثانيًا: الإفراج الفوري عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات لتقليل فترات التعطيل وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج.
ثالثًا: إطلاق مبادرة تمويلية عاجلة لخفض تكلفة الفائدة على القطاع الصناعي لفترة مؤقتة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، يتم تقييمها وتجديدها وفقًا لمتغيرات السوق.
وأوضح السقطي أن هذه المقترحات تمثل حلولًا سريعة وقابلة للتنفيذ، من شأنها تخفيف حدة الضغوط الحالية على المصانع، وتمكينها من استعادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على العمالة ومعدلات الإنتاج.
وأشار إلى أن هذه المطالب جاءت في ضوء المشاركة الفعالة للاتحاد في جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، والتي شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن ما طرحه الاتحاد يعكس احتياجات حقيقية وملحّة للمصنعين على أرض الواقع.
وأوضح أن هذه المطالب تتكامل مع ما انتهت إليه اللجنة من توصيات، خاصة فيما يتعلق بضرورة تيسير النفاذ إلى التمويل، وتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة المبادرات التمويلية بما يدعم استدامة العملية الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وثمّن الاتحاد توجه وزارة المالية نحو إعادة دراسة المبادرات التمويلية القائمة، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات الراهنة، إلا أنه شدد على ضرورة ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية سريعة وملموسة على أرض الواقع، في ظل حساسية المرحلة الحالية وتسارع وتيرة الضغوط على القطاع الصناعي.
واختتم السقطي بالتأكيد على أن توفير السيولة التمويلية وتيسير شراء المواد الخام من السوق المحلي أو استيرادها من الخارج يمثلان حجر الأساس لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، محذرًا من أن أي تباطؤ في الاستجابة لهذه المتطلبات قد يؤدي إلى اتساع دائرة تعثر المصانع، بما ينعكس سلبًا على معدلات الإنتاج والتشغيل، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني ككل.
ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

بيان عاجل من «المهن الزراعية» بشأن صفحات وهمية تنشر معلومات مضللة

القهوة

سباق مع الزمن في البرازيل.. ابتكار سلالات قهوة تقاوم التغيرات المناخية

جلسة العمل الثالثة للقومي للمرأة

قومي المرأة: التعامل مع ضحايا العنف يتم دون الكشف عن هوياتهن

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

المزيد