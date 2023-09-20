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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شركة أمريكية تثير جدًلا| لديها 6 موظفين فقط وتمتلك 54 تريليون دولار!!

شركة أمريكية| لديها
شركة أمريكية| لديها 6 موظفين وتمتلك 54 تريليون دولار

أثارت شركة أمريكية جدلًا واسعًا بسبب امتلاكها أصولا تقدر بقيمة 54 تريليون دولار رغم أن لديها 6 موظفين فقط وعشرات من المديرين وتساءل الكثيرين كيف استطاعت تنفيذ ذلك الأمر بل وشكك بعضهم في نزاهة الطرق التي حصلوا بها أصحاب الشركة على هذه الأصول بينما قال البعض الآخر أنهم من المتنورون الحقيقيون.

83% من أسهم أمريكا المصدرة

تمتلك المؤسسة المالية Cede and Company، ومقرها نيويورك، فعليًا 83% من جميع الأسهم المصدرة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الناحية الفنية إن أصحاب الشركة لا يمتلكون جميع هذه الأسهم بل أن لديهم حقوق تعاقدية تشكل جزءًا من سلسلة معقدة من الحقوق لصالح شركة Cede and Company.

ووفقًا لموقع ديلي ستار، يشرف نظام معقد من الهيئات المتشابكة، مثل شركة Depository Trust & Clearing Corporation، والشركة الوطنية لمقاصة الأوراق المالية، وشركة مقاصة الدخل الثابت على جميع عمليات تداول الأسهم في الولايات المتحدة، وكلهم يأتون تحت مظلة Cede.

التحكم المطلق في معاملات الأصول الورقية

كما تتحكم شركة Depository Trust Company - التي تعالج مؤسسة Cede and Company المالية عمليات نقل شهادات الأسهم نيابة عنها - بشكل مطلق في كل معاملة أصول ورقية في أمريكا، وهي تمتلك فعليًا غالبية شهادات الأسهم والسندات باسمها.

على الرغم من ذلك، هناك عدد قليل جدًا من مالكيها يحملون شهادات ملكية الأسهم الحقيقية حيث يثق معظمهم في وسطاءهم للقيام بذلك نيابةً عنهم.

التلاعب في يوم الاثنين الأسود

وفي هذا السياق تحدث جيم ماكنيف من DTCتحدث إلى الصحفي المالي أنتوني واين حول كيفية تنفيذ الشركة معاملاتها في سوق الأسهم الأمريكية دون الوقوع في أي خطأ قائلًا أن أول اختبار للشركة كان يوم الاثنين الأسود - وهو الانكماش المالي الهائل الذي دمر العديد من الأميركيين ــ مؤكدًا أن الشركة نفذت 535 مليون معاملة يوم الاثنين و 400 معاملة يوم الثلاثاء دون حدوث خطأ واحد.

استنتج الصحفي المالي أنتوني واين من هذا اللقاء وفقًا لموقع ديلي ستار أن ما حدث يوم الاثنين الأسود كان كارثة تم التلاعب بها لصالح شركة DTC رغم من عدم إثبات هذا الأمر مطلقً.

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