وزير الخارجية الروسي يصل نيويورك للمشاركة في أعمال جمعية الأمم المتحدة

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيكون رئيسًا للوفد الروسي.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، من المقرر أن يشارك لافروف في مجموعة من الاجتماعات المتعددة الأطراف، بما في ذلك اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا، واجتماعات وزراء دول "بريكس" ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعقد الوزير حوالي 20 اجتماعًا ثنائيًا.

وخلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي بدأ يوم الثلاثاء، سيؤكد لافروف على أهمية دور الأمم المتحدة كآلية تنسيق مركزية لحماية مصالح جميع الدول.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الروسي خطابه أمام الجمعية العامة يوم السبت.

وسيقدم الوفد الروسي مجموعة من المبادرات حول قضايا دولية رئيسية، بما في ذلك تعزيز هياكل مراقبة الأسلحة ومنع تسليح الفضاء الخارجي وصياغة قواعد سلوك عالمية في الفضاء الإلكتروني ومكافحة تمجيد النازية.