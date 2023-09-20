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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بتخف.. أطعمة تسبب الصداع النصفي تجنبها

الصداع النصفي
الصداع النصفي

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يُعتقد أنها يمكن أن تُسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، والتفاعل بين الأطعمة والصداع النصفي يختلف من شخص لآخر، وقد لا تؤثر هذه الأطعمة على جميع الأشخاص بنفس الطريقة. 

إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يُشتبه في أنها قد تسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. الشوكولاتة: يحتوي الشوكولاتة على مادة الـ "التيانين" والتي يُعتقد أنها قد تؤثر على الأوعية الدموية وتسبب الصداع النصفي.

2. الأطعمة المحفوظة: مثل اللحم المدخن والمشتقات اللبنية المُعبأة بالمواد الحافظة، قد تحتوي على مواد كيميائية مثل النتريتات والنيترات التي يُعتقد أنها تسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

3. الأطعمة المالحة: الأطعمة ذات الكميات العالية من الملح قد تؤدي إلى زيادة الضغط الشرياني وتسبب الصداع النصفي في بعض الحالات.

4. الأطعمة المُحتوية على الغلوتين: بعض الأشخاص يعانون من حساسية للغلوتين أو القمح، وقد يعانون من الصداع النصفي عند تناول هذه الأطعمة.

5. المنتجات الألبانية: الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو تحسس للمنتجات الألبانية قد يشعرون بالصداع النصفي بعد تناول هذه الأطعمة.

6. المشروبات الكحولية: الكحول قد يتسبب في التوسع الوعائي وتحفيز الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

يُوصى بتتبع نظام غذائي منتظم وصحي ومحاولة تحديد العوامل المحتملة التي تسبب الصداع النصفي لديك عن طريق تجربة الحد من تناول هذه الأطعمة ومراقبة الاستجابة الخاصة بجسمك. إذا كنت تعاني من صداع نصفي مزمن أو متكرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العوامل الغذائية المحتملة وخيارات العلاج المناسبة.

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