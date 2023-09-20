إصابة شخصين في حريق نشب بمنزل في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب بالطابق الأول بمنزل مكون من 4 طوابق بالحي ١٦ أمام الشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وبالفحص تبين إصابة إثنين باختناق وحروق بالوجة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفي جامعة العاشر بإستقبال شخص مصاب بإختناق وأخر مصاب بحروق بالوجة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازم لهم وتحسن حالتهم.

وبالانتقال والفحص نشوب حريق بالطابق الأول بمنزل مكون من 4 طوابق بالحي ١٦ أمام الشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وبالفحص تبين إصابة إثنين بإختناق وحروق بالوجة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.