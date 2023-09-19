تأجيل محاكمة المتهمة بالتخلص من طفلها بالشرقية لجلسة الغد للمرافعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة المتهة بقتل طفلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها لجلسة الغد للاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت هيئة المحكمة استمعت لمرافعة النيابة العامة والتى أقرت بمسؤلية المتهمة عن أفعالها وطالبت بإعدامها شنقا وأن يتم وضع تشريع لعقوبة من يقوم بالتمثيل بجثة القتيل بعد قتله.

وبدأت النيابة العامة فى مرافعتها فى قضية المتهمة بقتل طفلها وطهية وأكله بالشرقية، حيث أقرت النيابة العامة أن المتهمة مسئولة عن افعالها المجرمة بعد ان قتلت طفلها بلا باعث او هدف، وقامت باستغلال اطمئنانه لها وقامت بضربه على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه، ولم تندم على فعلتها، بل وقامت بإحضار سكين وقطعته الى اجزاء وأكلت من لحمه.

وقالت النيابة أنه فى روايات ما وراء الطبيعة كنا نسمع عن أكلة لحوم البشر واليوم نشاهدهم حقيقة.

واكدت النيابة العامة أنه بالرجوع لأهل الاختصاص تبين أن مس الجن لا يسيطر على الاشخاص ويجعلهم يقتلون بهذه الفعلة البشعة.

واضافت النيابة العامة انه ورغم ان التحقيقات والاوراق لم تظهر لنا اى اعراض او اصابات بمرض عقلى الا انه تم الاستعانة بلجنة خماسية وناقض تقرير اللجة الخماسية نفسه ، و احكمت الادلة الخناق على المتهمة .

وفى ختام المرافعة طلبت النيابة العامة التشديد على ان ينص على عقاب المتهمة بعقاب من يقوم بالتمثيل بالجثة.

فيما ظهرت الام المتهمة بقتل طفلها وتقطيع اجزاء من جسدة أمام هيئة محكمة متماسكة صامتة قائلة انا مش عارفة انا عملت كدة إزاي لتبدأ بعدها مرافعة النيابة العامة.

وكانت المحكمة فى جلستها الماضية ناقشت اللجنتين الثلاثية من الصحة النفسية بالعباسية والخماسية من اساتذة طب الزقازيق وطب المنصورة عقب تضارب قرار اللجنتين، لتقرر تأجيل الجلسة الى اليوم لمرافعة النيابة ، ولكن تم وقف الدعوى كاملة لحين البت فى طلب رد المحكمة.

فيما استأنفت جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وطهيه وتناول اجزاء من جسده الي وذلك بمناقشة اللجنتين الثلاثية والخماسية في تقاريرهم.

وظهرت الأم المتهمة بالتخلص من نجلها وتقطيع اجزاء من جسده امام هيئة محكمة جنايات الزقازيق متماسكة قائلة..انا مش مجنونة هتبوظو سمعتي في إشارة منها الي انها تخشي علي نفسها من ان يتم اطلاق لقب مجنونة عليها.

ووقف الام المتهمة امام هيئة محكمة جنايات الزقازيق اثناء مناقشة رجال النيابة العامة للجنة الخماسية والثلاثية في قرارهم السابق.

فيما طالب دفاع بالحق المدني برد هئية المحكمة وبدءت هيئة المحكمة بمناقشة النيابة العامة أعضاء اللجنة الخماسية في قرارهم ومن المقرر الآن مناقشة أعضاء اللجنة الخماسية.

كان موقع صدى البلد حصل علي التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها حيث تبين انها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها جريمتها.

فيما جاء قرار اللجنة كما يلي..

من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

إرتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.