العثور على جثمان متفحم لشخص بأرض فضاء في الزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من العثور علي جثة متفحمة في أرض فضاء بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بسرعة تحديد المتهم وضبطه وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور علي "احمد ع م س ن" 40 سنة مقيم شيبة دائرة مركز الزقازيق "جثة متفحمة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفي.
وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة متفحمة في أرض فضاء بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بسرعة تحديد المتهم وضبطه وتحرير محضر بالواقعة.