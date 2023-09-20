وداعا لقشرة الشعر .. هيئة الدواء تقدم نصائح ذهبية لمنع ظهورها

قشرة الشعر من الأمور التي تسبب الحرج للكثير من الأشخاص، ولا سيما في الحالات المتطورة التي تظهر بكثافة وبشكل ملفت علي الملابس.

وقدمت هيئة الدواء المصرية، عبر صفحتها على “فيس بوك”، مجموعة من النصائح للوقاية من قشرة الشعر .



نصائح للوقاية من قشرة الشعر



- التعرض لأشعة الشمس الصحية لفترات مناسبة: حيث أن ضوء الشمس قد يكون مفيدًا في السيطرة على قشرة الشعر ، وتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مع التأكد من وضع واقي من الشمس على الوجه والجسم.​



- التقليل من استخدام منتجات تصفيف الشعر التي يمكن أن تتراكم على الشعر وفروة الرأس ويجعلها أكثر دهنية.​

- تجنب مشاركة الفرش والأمشاط وأكياس الوسائد والقبعات.​

- تجنب بعض المنتجات مثل الأصباغ الكيماوية والعطور الاصطناعية والتي من شأنها ظهور قشرة الشعر .