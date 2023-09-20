9 أهداف لـ المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.. اعرفها

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا، حول الاجتماع الأول للمجلس الوطني لـ الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث أشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين.



وأوضح التقرير، أن المجلس يهدف إلى توحيد جهود الدولة؛ لتحفيز الاستثمار، ومراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر، فضلا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية.



وأشار التقرير، إلى إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار فى هذا المجال.