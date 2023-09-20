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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية الحادية عشرة لتخرج شباب الصفوة الأفارقة

حفل تخرج الطلاب الأفارقة
حفل تخرج الطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

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اليوم.. افتتاح احتفالية العلوم «رحلة إلى مركز الأرض» بمكتبة الإسكندرية


يفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. 

وستشهد الاحتفالية تخرج حوالي خمسمائة طالب افريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وجيبوتي ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.

ويهدف برامج "شباب الصفوة الأفارقة" إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية. 

وتسخر المكتبة جميع إمكاناتها لدعم وبناء قدراتهم تأكيدًا لدور مصر الريادي بالقارة الإفريقية ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.

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