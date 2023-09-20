عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. افتتاح احتفالية العلوم «رحلة إلى مركز الأرض» بمكتبة الإسكندرية

رحلة إلى مركز الأرض
رحلة إلى مركز الأرض

تستضيف مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح احتفالية العلوم 2023 تحت عنوان «رحلة إلى مركز الأرض»، بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية.

حيث ينظِّم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للعام السابع عشر على التوالي علي مدار يومي الأربعاء والخميس 20-21 سبتمبر بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً حتي الساعة 4:00 مساءً بساحة الحضارات بالمكتبة.

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: تكثيف أعمال صيانة المنشآت قبل العام الدراسي

محافظ الإسكندرية يتفقد تطورات مشروع تطوير محاور شارع 45 مع الطريق الدولي

وتتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «رحلة إلى مركز الأرض»، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات.

وتهدف أنشطة الاحتفالية بشكل مباشر إلى تبسيط العلوم والحقائق العلمية، وتزويد الطلاب بالتطبيقات العملية اللازمة للتكامل مع المناهج الدراسية، هذا بالإضافة إلى تقديم عروض علمية تضم عددًا من التجارب والأنشطة التفاعلية المشوقة في جوٍّ من المرح والإثارة.

الاسكندرية الانشطة العلمية التطبيقات العملية أعمال صيانة مركز الأرض المناهج الدراسية جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إنقاذ سمكة قرش على يد مصيفين بفلوريدا

نجم المصري السابق يكشف سر فوز الأهلي برباعية

القيعي وشوبير.. شاهد نجوم الرياضة في عزاء تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء بالأهلي

وسط أزمة توريد الحبوب الأوكرانية.. إلغاء اجتماع بين زيلينسكي ورئيس بولندا

السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطار 772/773 القاهرة / مطروح اعتبارا من الجمعة

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 20-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير أرز بالكبدة

طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة| أحلى من المطاعم

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ