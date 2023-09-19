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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد تطورات مشروع تطوير محاور شارع 45 مع الطريق الدولي

مشروع تطوير محاور
مشروع تطوير محاور شارع 45

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، والمقرر إنشاؤه بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات (45) وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي- طريق مصطفى كامل فى إتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم علي تنفيذ المشروع ، جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وخلال التفقد؛ أكد المحافظ أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف الشريف أن الكوبري سيتم  إنشاؤه على مستويين بإجمالي أطوال 2 كم، ومن  المقررة تنفيذه خلال 18 شهر ، وقد تم البدء في عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري. مشيرا إلى أن الكوبري سيعمل على تيسيير حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق  الدولي الساحلي - طريق مصطفى كامل فى إتجاهي الساعه والمعمورة) والعكس.

شهد التفقد؛ اللواء/ عصام الغرابلي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، اللواء/ محمد سحلول رئيس حي منتزه أول، والدكتورة/ رباب مدني رئيس حي منتزه ثان.

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