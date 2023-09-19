الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش وذكرى محمود الشريف في الإسكندرية

بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين منها “القلب ولا العين، زوروني كل سنة مرة،يا ورد علي فل وياسمين، علي قد الليل ما يطول”، أداء سارة مجدى محمد رئيس، ويمنى حسن، وأحمد رجب، وهايدى الجندى، ومصطفى سعد، وآلاء أيوب، وكريم زيدان.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءا من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى.

أما الموسيقار محمود الشريف، فأبدع لونا غنائيا لم يكن معروفا من قبل وهو الصور الغنائية أو البرامج الغنائية فى الإذاعة.

وبرع فى هذا اللون ولحن أكثر من أربعين برنامجا غنائيا إلى جانب عدد من الاعمال الغنائية الوطنية والعاطفية، كرمته الدولة فى أكثر من مناسبة، ونال عام 1989 جائزة الدولة التقديرية.