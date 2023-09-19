عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش وذكرى محمود الشريف في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين منها “القلب ولا العين، زوروني كل سنة مرة،يا ورد علي فل وياسمين، علي قد الليل ما يطول”، أداء سارة مجدى محمد رئيس، ويمنى حسن، وأحمد رجب، وهايدى الجندى، ومصطفى سعد، وآلاء أيوب، وكريم زيدان.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءا من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى.

أما الموسيقار محمود الشريف، فأبدع لونا غنائيا لم يكن معروفا من قبل وهو الصور الغنائية أو البرامج الغنائية فى الإذاعة.

وبرع فى هذا اللون ولحن أكثر من أربعين برنامجا غنائيا إلى جانب عدد من الاعمال الغنائية الوطنية والعاطفية، كرمته الدولة فى أكثر من مناسبة، ونال عام 1989 جائزة الدولة التقديرية.

مئوية فنان الشعب سيد درويش ميلاد الموسيقار محمود الشريف دار الاوبرا المصرية خالد داغر للموسيقى والغناء العربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

كلمة السر فتاة.. أمن الجيزة يفك لغز مقتل دبلوماسي عربي|القصة الكاملة

غدًا.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل الانتخابات الرئاسية

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

ترشيحاتنا

وقع مُصاب .. خفير يضرب لصًا بالنار أثناء سرقة سور كوبري بالجيزة

خلال المواجهات مع الاحتلال.. إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في القدس

الممثلة التركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بإطلاق النار على رأسها

الخادمة والسائق .. قرار النيابة في إنهاء حياة موظف بالعجوزة

الإعلام المغربي يشيد بجهود المقاولون العرب في فتح الطرق المتضررة من الزلزال

أسعار الأرز| كم وصل سعر الكيلو السائب والمعبأ في الأسواق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حبه لاسم ابنته.. بريطاني يدخل موسوعة جينيس بهذه الطريقة

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

فيديو

إلغاء خانة الديانة من البطاقة.. وزير العدل يكشف مفاجأة/ فيديو جراف

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

اﻟﻤﺰﻳﺪ