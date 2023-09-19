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رئيس التحرير
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محافظات

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: تكثيف أعمال صيانة المنشآت قبل العام الدراسي

الدكتور سعيد علام
الدكتور سعيد علام

أكد الدكتور سـعيد عـلام عميد كلية الهندسة والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة المراجعة الكاملة للمنشآت والمدرجات والمعامل بكافة كليات ومعاهد الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد وإستكمال كافة أعمال الصيانة بها.

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 جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاجتماعات بكلية الهندسة.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، حول استعداد الجامعة للمشاركة فى التصنيف الأخضر العالمى Green Metric Word من خلال عرض المحاور الرئيسية له وهى ( البنية التحتية ـ الطاقة ـ وتغير المناخ ـ المخلفات ـ المياه ـ وسائل النقل ـ التعليم والبحث العلمى).

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار داخل محافظة الإسكندرية، وأهم العوامل التى تسببت فى زيادة المخاطر الناجمة عن الأمطار، وعرض الموقف التنفيذى للمشروع والأماكن المقترحة للتنفيذ.

وثمن الدكتور سعيد علام، قيام الجامعة بتوقيع عدة بروتوكلات تعاون خلال الفترة الحالية مثل بروتوكول التعاون بين المركز الهندسى بجامعة الاسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والخاص بمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار داخل محافظة الإسكندرية للحد من تداعيات التغيرات المناخية بمحافظة الاسكندرية والاستفادة من مياه الأمطار بمشروع الدلتا الجديدة، وكذلك بروتوكول التعاون بين الجامعة ومحافظة الإسكندرية بالاشتراك مع جامعة فاروس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والخاص بإعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بمحافظة الإسكندرية للقضاء على العشوائية وتحويل تلك المناطق لمنظومة رقمية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية وذلك نظرا لما تملكه الجامعة من خبرات علمية وبحثية كبيرة لخدمة المجتمع.

 كما استعرض المجلس عدد من أنشطة وورش عمل والفاعليات المختلفة بكليات الزراعة والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية بنات، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والمعهد العالى للصحة العامة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث.

الاسكندرية البحث العلمي التعليم والبحث البنية التحتية التغيرات المناخية التعليم والبحث العلمى الدلتا الجديدة الصرف الصحى العام الدراسي الجديد الطريق الدولى المخططات التفصيلية المعلومات الجغرافية الموقف التنفيذى

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