هدير عبد الرازق تعلق على أزمة رحمة محسن: تموتوا في الفضايح

علقت البلوجر هدير عبدالرازق على تسريب فيديوهات رحمه محسن مع رجل الأعمال أحمد فرج عبر إنستجرام.

وكتبت هدير عبدالرازق عبر إنستجرام: “يلا بقا قولوا ان رحمه محسن هي الي نشرت الفيديوهات لنفسها”.

وأضافت: “اده ده الفنانين طلعو بيصوروا نفسهم وهما مع جوازتهم عادي أهووووو اووووه نووووه.. الموضوع مطلعش غريب ولا حاجة ولا كنت مذنبة إني وثقت في راجل انا اتجوزت وعلى سنة الله ورسوله”.

واختمت: “لا حول ولا قوة إلا بالله عالم يخوف اعوذ بالله تموتوا في الفضايح ورمي المحصنات، ويبقى فيكوا العبر وتقعدو تعيبوا على خلق الله”.

وتقدم محامي رحمة محسن بلاغا إلى النائب العام اتهم فيه طليقها “أحمد. ف” بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها.

وقال دفاع رحمة في البلاغ إنها فوجئت بأن المشكو في حقه صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات أو إرسالها للأصدقاء والأقارب.

فيما تقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتأويل".