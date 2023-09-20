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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي.. نجوم الفن والإبداع يحتفلون بمئوية سيد درويش|صور

احتفالية مئوية سيد
احتفالية مئوية سيد درويش

استضاف مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، مدير النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، الذي استضاف كلاً من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، والمطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب.

وأدارت الندوة الفنانة المتميزة لقاء سويدان كما شاركت بالغناء لمجموعة من ألحان فنان الشعب وقد تحدّث الحضور عن السيرة الذاتية والفنية لفنان الشعب سيد درويش وكيف أثّر على الموسيقي العربية فهو المُجدد والباعث لنهضة فنية وقد ترك الشيخ سيد  أكبر ثروة فنية فى تاريخ الموسيقى العربية على الإطلاق، ليس بالكم بل بالكيف، إذ إن كل لحن وكل قطعة تستحق الدراسة والتأمل.

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كما تحدّث الحضور عن أسباب اختفاء فن الأوبريت بعد رحيل سيد درويش وكيف تأثر بالموسيقى الإيطالية وحضوره للعديد من الأوبرات الإيطالية وتخلل الحفل فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر وفريق كورال جوانا.

وقد امتلأت جنبات المسرح بجمهور الإسكندرية الراقي المحب لفن خالد الذكر سيد درويش وإبداعاته الموسيقية.

جاء ذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة  من المجتمع السكندري وفي إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش.

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