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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيهود باراك: إسرائيل في طريقها إلى انتفاضة مدنية

إيهود باراك
إيهود باراك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن الاحتجاجات على التعديلات القضائية في إسرائيل ستكلف الناس أرواحهم.

 

وأضاف باراك في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن في الطريق إلى انتفاضة مدنية سلمية وسيكون هناك صعود وهبوط، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت، وسيفقد بعض الناس حياتهم على طول الطريق".

وأوضح: “سيتعين علينا أن نتعامل مع الكدح والعرق والدموع، ونأمل ألا يكون ذلك بالدماء”.

واستطرد باراك: "قد يكون هناك عنف ولكننا سنضع حدا له، مهما كان الثمن".

واختتم: "أنا متأكد من أنه، خلافا لكل التحذيرات، لن تكون هناك حرب أهلية.. نتنياهو ليس لديه جنود، وليس لديه الإرادة ولا القدرة على القيام بذلك".

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك الاحتجاجات على التعديلات القضائية إسرائيل انتفاضة مدنية نتنياهو

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