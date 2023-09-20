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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عليكم مسئوليات.. شكري يوجه رسالة حادة إلى العالم بشأن الأزمة في السودان

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن مصر بلورت خارطة طريق بشأن الأزمة السودانية تشمل الجوانب الإنسانية والسياسية.

وأضاف شكري  خلال اجتماع وزاري حول السودان على هامش الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة في نيويورك، أن مصر تولي اهتماما بـ السودان باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن القاهرة ستواصل التزاماتها تجاه السودانيين وغيرهم في البلاد، لافتا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 300 ألف سوداني منذ بدء الحرب.

وتابع: "نعمل على إيصال الإغاثة والدعم الإنساني من دول الجوار إلى الداخل السوداني"، لافتا إلى أنه يجب تقاسم الأعباء بشأن استقبال النازحين.

وقال وزير الخارجية، إنه لا ينبغي أن تتحمل دول الجوار وحدها وطأة الأزمة في السودان، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته وحشد الدعم للتعامل مع أزمة السودان.

كما أكد شكري أن مصر تدعم كل جهود إنهاء الحرب، مشدد على أنه يجب العمل على نزع فتيل الأزمة السودانية، حيث إن أمن الخرطوم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

على جانب آخر، قال وزير الخارجية، إنه يجب إنشاء مستودعات للمواد الإغاثية في الدول المجاورة للسودان.

انعقاد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مسار دول جوار السودان بنيويورك

سامح شكري الأزمة السودانية السودان الأمم المتحدة الخرطوم

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