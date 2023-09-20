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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مسار دول جوار السودان بنيويورك

صدى البلد

عُقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان (مصر، تشاد، إفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، جنوب السودان)، اليوم بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بالتنسيق بين مصر وتشاد.
​ ويأتي الاجتماع في إطار مسار قمة دول جوار السودان، وتنفيذاً للبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول بندجامينا في 7 أغسطس 2023، ووفقاً لنتائج اجتماع ندجامينا في 7 أغسطس 2023.
وشارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان، أيضاً ممثلا جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى المنظمة الدولية.
​وأكد الاجتماع على اعتماد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع ندجامينا والتوافق على تنفيذ بنودها من خلال تضافر جهود دول جوار السودان لاتخاذ إجراءات مُحددة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الراهنة، وضمان استقرار واحترام سيادة السودان.
​ واستعرض الاجتماع جهود دول جوار السودان لتسوية الأزمة، واتصالاتهم بمختلف الأطراف السودانية، والتنسيق القائم بين دول جوار والآليات الأخري التي تتناول الأزمة في السودان.
كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول أولويات التحرك خلال المرحلة القادمة، والاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان، وشحذ الجهود الدولية للاستجابة للوضع الإنساني، بما في ذلك توفير الدعم المطلوب لدول الجوار التي تستضيف أعداداً كبيرةً ومتزايدة من السودانيين.
​ واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل، وعقد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية دول جوار السودان في القاهرة في تاريخ قريب يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية لتقييم ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ بنود خارطة الطريق.
 

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