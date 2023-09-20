لدعم المواهب.. جامعة سوهاج تُشارك في تنفيذ مشروع بلد الثقافة والفنون

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة تستعد بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج، لتنفيذ فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"، والذي يهدف إلى دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وتنمية الفكر والوعي الثقافي لمختلف الأعمار في مختلف الفنون، وينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأكد رئيس الجامعة انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الموهوبين واحتضانهم بمختلف المجالات، سيتم إطلاق وتنفيذ المشروع، الذي يتضمن ايضاً إنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج.

جامعة سوهاج

كما يتضمن المشروع أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، وتدشين أول معرض للكتاب، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية.

جدير بالذكر أن اللجنة المنفذة والمشرفة علي المشروع، التي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة، تضم في عضويتها كلاً من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ورؤساء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تضم الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا المصرية، الي جانب رؤساء قطاعي صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية، والكاتب الصحفي وليد الدرمللي مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب المحافظ.