عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدعم المواهب.. جامعة سوهاج تُشارك في تنفيذ مشروع بلد الثقافة والفنون

صدى البلد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة تستعد بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج، لتنفيذ فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"، والذي يهدف إلى دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وتنمية الفكر والوعي الثقافي لمختلف الأعمار في مختلف الفنون، وينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأكد رئيس الجامعة انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الموهوبين واحتضانهم بمختلف المجالات، سيتم إطلاق وتنفيذ المشروع، الذي يتضمن ايضاً إنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج.

«النعماني» يترأس اجتماع إدارة الشئون القانونية بجامعة سوهاج

تموين سوهاج تكشف عن حملة مكبرة لضبط المخالفين | خاص

جامعة سوهاج

كما يتضمن المشروع أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، وتدشين أول معرض للكتاب، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية.

جدير بالذكر أن اللجنة المنفذة والمشرفة علي المشروع، التي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة، تضم في عضويتها كلاً من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ورؤساء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تضم الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا المصرية، الي جانب رؤساء قطاعي صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية، والكاتب الصحفي وليد الدرمللي مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب المحافظ.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج الثقافة والفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

موضوعات متعلقة

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

ترشيحاتنا

العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

احصل عليها قبل أى حد.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة|الأمم المتحدة: أزمة المناخ فتحت أبواب الجحيم على البشرية

بالأحضان.. لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي على هامش اجتماع الأمم المتحدة

تحذير شديد اللهجة.. بولندا تهدد أوكرانيا بسبب أزمة كبيرة

الأمم المتحدة: 6 ملايين سوداني يواجهون أزمة نقص الغذاء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ