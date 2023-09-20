«النعماني» يترأس اجتماع إدارة الشئون القانونية بجامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر ياسين والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، والمستشار محمد ضياء، المستشار القانوني للجامعة، وأحمد عامر، مدير الإدارة، وأعضاء الإدارة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، لتعيينه مستشاراً قانونياً للجامعة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" خلال الاجتماع أن إدارة الشئون القانونية هي إحدى أهم الإدارات الموجودة بالجامعة، فهي تقدم جميع الخدمات والاستشارات القانونية أو أية مهام أخرى توكل إليها، بمنتهى الحياد وتطبق العدالة والمساواة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وتطبيقها بالشكل القانونى الصحيح.

واستمع رئيس الجامعة إلى جميع الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجه بسرعة تذليل جميع المعوقات وحل جميع المشاكل التي تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم، والوقوف على متطلبات تطوير العمل ومناقشة آليات رفع مستوى وكفاءة العمل فنياً وإدارياً.

ووجه الشكر إلى جميع العاملين بالإدارة على ما حققوه خلال الفترة الماضية من ممارسات أدت إلى تطبيق العدالة والنزاهة والشفافية على جميع الأصعدة.