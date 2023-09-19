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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صرح طبي | رئيس جامعة سوهاج : دخول مستشفى شفاء الأطفال الخدمة قريبا

صدى البلد

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة ،وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية وحجم الإنجاز بالمشروع تمهيداً لاستلامه، يصاحبه المهندس علاء حسن سيد المدير التنفيذي للمشروع بشركه وادى النيل، والمهندس هيثم القاضي بالمكتب الفني.

وقال رئيس الجامعة خلال جولته ان مستشفي شفاء الأطفال إحدي هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  لأبناء جنوب الصعيد، حيث وجه فخامته في زيارته الاخيرة لمحافظة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة.

وما يتبعها من أرض الي جامعة سوهاج، وذلك للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

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وأوضح "النعماني" أن مستشفي شفاء الأطفال صرح طبي عملاق ومتكامل يضاف للمستشفيات الجامعية قريباً، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأطفال جنوب الصعيد في كافة التخصصات وهي كلي الأطفال، قلب الأطفال، الغدد الصماء لدي الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة عيون الاطفال والجراحات الميكروسكوبية ومناظير الأطفال وزراعة القوقعة، وغير ذلك من التخصصات الطبية.

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وأضاف"النعماني" أن المستشفى تقام على مساحة ٥.٦ فدان بإجمالي تكلفة إنشائية ۷۱۲ مليون، وتتكون من بدروم و أرضى و ٦ أدوار متكررة وتحتوى على  غرف عمليات، وحدات غسيل كلوي.

وحدات المناظير، العناية المركزة، حضانات حديثي الولادة، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، استقبال، وصالات طبية ورياضية وغير ذلك من الخدمات.

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