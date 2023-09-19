رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف مكافأة للعاملين بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن صرف شهر من الراتب الأساسي مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، و استعداداً لانطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.

وأكد "النعماني" ان إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في دعم ومساندة موظفيها والمنتسبين لها، تقديراً لجهودهم المبذولة، و لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الحالية، كجزء من مسئوليتها تجاه العاملين وأسرهم.

جامعة سوهاج

وأوضح أن القرار ينص على صرف مكافأة شهر من الأساسي بحد أدنى ٦٠٠ جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وادراتها والمستشفيات الجامعية، حيث تصرف المكافاة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والعمالة المؤقتة.

وذلك بالإضافة الي التربية العسكرية والاستعانة والكادر الطبي بكل من فضل تعليم والمستشفيات الجامعية، والمنتدبين الي الجامعة.