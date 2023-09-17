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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

صدى البلد

تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة سوهاج لإطلاق فعاليات مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، والذي ينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وعضو اللجنة المنفذة  والمشرفة على المشروع، والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة.

كما تضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، ورئيس مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، ورؤساء قطاعى صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية.

والكاتب الصحفي وليد الدرمللي مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج.

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محافظة سوهاج

كان محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى قد استقبل فى وقت سابق وفدا من وزارة الثقافة ضم كل من الدكتور إبراهيم غزالة استاذ الفن التشكيلي، والكاتب الصحفي وليد الدرمللي مدير ومؤسس المشروع، لبحث اليات إطلاق وتنفيذ المشروع، وتحديد المتطلبات اللازمة لخروج المشروع في أحسن صورة، بالشكل اللائق.

يذكر أن مشروع سوهاج بلد  الثقافة والفنون، يستهدف جميع قرى المحافظة، ويتضمن دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وإنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج، بالإضافة إلى أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، والعمل على تدشين أول معرض للكتاب بسوهاج، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية، كما يهدف المشروع أيضا إلى تنمية فكر ووعي وثقافة مختلف الأعمار في مختلف الفنون.

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