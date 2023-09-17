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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يرفع الأجرة وحاول دهس فتاة.. استياء أهالي سوهاج بسبب سائق ميكروباص

سيارة سوهاج الشهيرة
سيارة سوهاج الشهيرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ابناء محافظة سوهاج، صورة سيارة ميكروباص تحمل أرقام مُحددة، مدونين أعلاها ما يفعله من أخطاء قد تؤدي بحياة المواطنين في أي لحظة، حيث يقود السيارة بسرعة عالية وسط الزحام، كما يتطاول لفظيًا على مُستقلي السيارة.

وأكد الكثير من أبناء محافظة سوهاج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سائق السيارة المتداول صورتها على فيسبوك يرفع الأجرة إلى الضعف من منطقة الثقافة غرب سوهاج إلى مركز أخميم شرق المحافظة، بـ6 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

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حاول دهس عشرينية

وكانت آخر أفعاله التي كانت ستؤدي بحياة فتاة في العشرينات من العُمر، هي محاولته دهسها وانهاء حياتها بسيارته، حيث عاد للخلف بسرعة عالية حتى يدهسها إلا أنها أسرعت بالابتعاد عن طريقه من خلف الميكروباص ثم إلتقطت له فيديو لم تتخطى مدته الـ2 ثانية، ظهر خلال المقطع وهو يعود للخلف عقب فشله في محاولة دهس العشرينية.

وذلك عقب أن رفضت دفع أجرة زائدة وتركها السيارة في بداية الطريق؛ ما جعل كثير من الركاب يتركون السيارة؛ لم يصمت السائق بل تطاول عليها لفظيًا؛ ما دفع العشرينية إلى إلتقاط صورة لرقم السيارة؛ لتتفاجئ به وهو يعود للخلف بأقصى سرعة لديه من أجل إنهاء حياتها.

وجاء في منشور فيسبوك لإحدى فتيات سوهاج الكِرام: "بجد سائق غير سوي نفسيًا، بنت رفضت تدفع أجرة زيادة ونزلت ف المحافظة ونزل وراها كذا راكب وبتصور رقم العربية راح رجع عليها بأقصى سرعة عشان يخبطها ومن حظها أنها رجعت لورا بسرعة ولقطته فيديو ع اخر كام ثانية وهو بيرجع لورا وحقيقي حاجه تخوف.. ده بخلاف أنه بيرفع الأجرة للضعف".

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