عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكثيف الجهود لانتشال جثمان طالب تجارة من نيل سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة سوهاج، أسفل مياه نهر النيل بقرية الخيام دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حيث كان يستحم به بصحبة اصدقاءه؛ هربًا من حرارة الجو؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة بالنهر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بغرق طالب بكلية التجارة جامعة سوهاج، بنهر النيل بقرية الخيام دائرة المركز.

خلال يومين.. تحرير 129 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

ضبط 600 برطمان مربى منتهية الصلاحية في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين غرق المدعو (ر. خ. م. ز- 22 سنة- طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة- ويقيم بذات الناحية)، أثناء استحمامه بنهر النيل بقرية الخيام؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النهر.

وتُكثف وحدة الإنقاذ النهري من جهودها للعثور على جثـ.ـة الطالب وانتشالها؛ من أجل تسليمها لأسرته لدفنها بمسقط رأسه دائرة المركز، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة؛ لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جامعة سوهاج كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

لأول مرة في تاريخه| رقم سلبي غير مسبوق لـ الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

ضبط 16 طن ردة قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

ترشيحاتنا

نورت الصعيد ياريس.. أحمد موسى: أهالينا في بني سويف استقبلوا السيسي بحفاوة

أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد الحياة للقرى بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص

نقيب الصحفيين : قرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا يخفف أعباءنا الاقتصادية.. فيديو

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

ارتفاع عدد حالات التسمم في درنة.. السلطات الليبية تحذر السكان من القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ