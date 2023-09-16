تكثيف الجهود لانتشال جثمان طالب تجارة من نيل سوهاج

انتهت حياة طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة سوهاج، أسفل مياه نهر النيل بقرية الخيام دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حيث كان يستحم به بصحبة اصدقاءه؛ هربًا من حرارة الجو؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة بالنهر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بغرق طالب بكلية التجارة جامعة سوهاج، بنهر النيل بقرية الخيام دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق المدعو (ر. خ. م. ز- 22 سنة- طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة- ويقيم بذات الناحية)، أثناء استحمامه بنهر النيل بقرية الخيام؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النهر.

وتُكثف وحدة الإنقاذ النهري من جهودها للعثور على جثـ.ـة الطالب وانتشالها؛ من أجل تسليمها لأسرته لدفنها بمسقط رأسه دائرة المركز، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة؛ لتتولى النيابة العامة التحقيقات.