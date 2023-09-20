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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: مبادئ الحوار الوطني لإدارة الانتخابات تعكس اهتمامه بدعم مسار الحياة السياسية

صدى البلد

أكد الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري ، أن منصة الحوار الوطني نجحت في اختراق كافة الملفات وأصبحت ذات صدى كبير في أي حدث سياسي يحدث في المجتمع، لا سيما اهتمام المعنيين بإدارة الحوار الوطني بأهم حدث سياسي واستحقاق دستوري يقود المسار التنموي للدولة المدنية الحديثة، واستكمال مسار التحول الديمقراطي في مصر، ودعم الحياة السياسية والحزبية بما يوفر المناخ الملائم لإجراء هذا الاستحقاق، مثمنا المبادئ التي أعلن  عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل تعددي وتنافسي.

 

وأكد عبد الهادي، في بيان له، على أن مجلس أمناء الحوار الوطني وضع جميع القوى السياسية والأحزاب أمام مسؤولياتها تجاه عملية توعية وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وتوعيتهم بكافة الإجراءات المسبقة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المواطن هو الهدف الأسمى في هذا الاستحقاق، ومشاركته دليل قاطع على تحضر المجتمعات وقياس وعيه بالحياة السياسية.

 

ولفت إلى ضرورة تنفيذ البند الخاص بتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا سيتكون مسؤولية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية، التي منوطة بتسهيل مشاركتهم وتوفير كافة السبل لتوصيلهم للجان الانتخابية لأداء هذا الحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري.

 

وأضاف عبد الهادي، أن الحوار الوطني سيكون علامة فارقة في إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد نجاح فكرته في لم شمل القوى السياسية وتوحيد مسار دعم التحول الديمقراطي في مصر.

عيد عبد الهادي حزب الحرية الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني

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