بحضور الأهل والأحباب.. صدى البلد يشارك "هاجر وعبد الله" فرحتهما بالزفاف السعيد

شارك موقع "صدى البلد" الإخباري عائلتي "نبيوة" و"الغريب" ، حفل زفاف ابنة شقيق الزميل أحمد نبيوة الصحفي بالموقع ، الآنسة هاجر إبراهيم نبيوة إلى المهندس عبد الله السيد الغريب، في جو مليئ من البهجة والسرور.

وأقيم حفل الزفاف في إحدى قاعات الفنادق الشهيرة بمركز بدر بمحافظة البحيرة وسط حضور كبير من الأهل والأحباب ، التي احتفل الجميع على أنغام المهرجانات والأغاني الرومانسية التي أشعلت حفل الزفاف.

وهنأ موقع صدى البلد ، الزميل أحمد نبيوة ، وإبراهيم نبيوة والد العروس، والشيخ رأفت نبيوة الواعظ بالأزهر الشريف ، وأبناء محجوب نبيوة عم العروس، كما تقدم بخالص التهنئة للحاج السيد الغريب والد العريس ، ونجله محمود ومحمد الغريب، وعما العريس الحاج طه وخالد الغريب، ولجميع أفراد العائلتين ، متمنين لهم دوام الأفراح .

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