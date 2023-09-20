عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحضور الأهل والأحباب.. صدى البلد يشارك "هاجر وعبد الله" فرحتهما بالزفاف السعيد

العروسين هاجر نبيوة
العروسين هاجر نبيوة وعبد الله الغريب

شارك موقع "صدى البلد" الإخباري عائلتي "نبيوة" و"الغريب" ، حفل زفاف ابنة شقيق الزميل أحمد نبيوة الصحفي بالموقع ، الآنسة هاجر إبراهيم نبيوة إلى المهندس عبد الله السيد الغريب، في جو مليئ من البهجة والسرور.

وأقيم حفل الزفاف في إحدى قاعات الفنادق الشهيرة بمركز بدر بمحافظة البحيرة وسط حضور كبير من الأهل والأحباب ، التي احتفل الجميع على أنغام المهرجانات والأغاني الرومانسية التي أشعلت حفل الزفاف.

وهنأ موقع صدى البلد ، الزميل أحمد نبيوة ، وإبراهيم نبيوة والد العروس، والشيخ رأفت نبيوة الواعظ بالأزهر الشريف ، وأبناء محجوب نبيوة عم العروس، كما تقدم بخالص التهنئة للحاج السيد الغريب والد العريس ، ونجله محمود ومحمد الغريب، وعما العريس الحاج طه وخالد الغريب، ولجميع أفراد العائلتين ، متمنين لهم دوام الأفراح .

1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
14
14
16
16
13
13
17
17

rrr
rrr
jjj
jjj
kkkl
kkkl

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

"سهرة" كهربا و"خناقة" عاشور والشناوي| هل ضربت الفوضى غرفة ملابس الأهلي؟.. قصة شكوى وغرامة

إلى اللقاء ChatGPT.. ميزات حصرية لـ روبوت الشات الخاص بـ جوجل Bard

الكرملين يطالب الأمم المتحدة بالتكيف مع تغيرات العالم المتسارعة

بسبب كارثة المغرب وليبيا .. الجزائر تسن قانون بناء بمواصفات خاصة

انخفاض متوقع .. واردات الصين من المأكولات البحرية اليابانية تتراجع 76%

ضربة قوية لـ أوكرانيا.. مفاجأة أمريكية غير سارة لـ زيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ