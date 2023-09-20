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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المرشحة لرئاسة الزمالك لصدى البلد: حمادة إمام أول من لقبني بالمرأة الحديدية

صدى البلد

كشفت ميرفت السيد المرشحة على منصب رئاسة نادي الزمالك عن أول من أطلق عليها لقب المرأة الحديدية.

 

وأكدت ميرفت السيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن حمادة إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس الإدارة كان أول من دعمها في الانتخابات عام ٩٩ وأطلق عليها لقب المرأة الحديدية.

 

وأضافت ميرفت السيد أن خلال تلك الانتخابات سنة 99 وجدت دعما رائعا وقويا من معظم نجوم الزمالك أبرزهم حمادة إمام وحسن شحاتة. 

 

وأضافت ميرفت السيد أن خلال فرز الأصوات كانت الفائزة رقم ٥ في القائمة ولكن فجأة احتل جورج أسعد المركز الخامس بفارق 10 أصوات.

 

وتابعت أن نجوم الزمالك طلبوا منها التحلي بالهدوء من أجل الحفاظ على استقرار و قوة الزمالك. 

 

 

وأضافت أن عملها في وزاره الشباب والرياضة حال دون الترشح للانتخابات مرة أخرى طوال الفترة الماضية مشيرة إلى أن جورج أسعد كان رجلا ذا خبرة وأضاف الكثير للنادي.

 

 

الزمالك الرياضة الشباب والرياضة ة الشباب والرياضة عضو مجلس الإدارة موقع صدى البلد

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