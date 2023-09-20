نتنياهو: يمكن التوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية في ظل قيادة بايدن

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بآفاق التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية خلال لقائهما في نيويورك.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو لـ بايدن في لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء “أعتقد أنه تحت قيادتك، يمكننا تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن مثل هذا السلام من شأنه أن يقطع شوطًا طويلًا بالنسبة لنا للمضي قدمًا في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق المصالحة بين العالم الإسلامي وإسرائيل، وتعزيز السلام الحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "قوي" وصلب لا يلين، آملًا أن يتمكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من تسوية بعض الأمور اليوم.

وقال بايدن في بداية لقائه إنه سيناقش القيم الديمقراطية لأمريكا وإسرائيل، والحفاظ على الضوابط والتوازنات.

ولفت “بايدن” إلى أنه سيناقش مع نتنياهو أيضًا حل الدولتين.