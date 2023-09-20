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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ الطب السلوكي: مشاهد الحروب والكوارث الطبيعية تترك خدوشا بخلايا مخ الطفل

سلوك الأطفال
سلوك الأطفال

قال الدكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي، إن أشد المواقف التي يمر بها الأطفال في طفولته على الإطلاق هي إما كارثة طبيعية أو أعمال عنف مثل الحروب أو مقتل أحد الوالدين أمام عينيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الطفل في هذه الحالة يختزن بداخله طاقة هائلة من الشحنات العنيفة، قد تنفجر في هيئة عنف تجاه البيئة المحيطة أو تختزن على هيئة حزن وألم وخوف من المستقبل.

ولفت إلى أن المشاهد التي وقعت في المغرب وليبيا، وطبعا في الحرب الدائرة في السودان، تكون لدى الطفل اضطرابات نفسية يجب تخريجها، في هيئة رسومات أو فضفة في حديث، ويتم تحليل هذا المنتج وبدء رحلة علاج وتأهيل لهؤلاء الأطفال.

 

 نتيجة تعرضه لهذا العنف.

وأوضح أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف، حتى لو مجرد عنف منزلي، يحدث عندهم خدوش في جدار خلايا المخ، وهذه الإصابات قد يكون بعضها غير قابل للعلاج إطلاق، مع تزايد إطلاق الإشارات الكهربية من مخ الأطفال في ما يشبه الصرع نتيجة تعرضه لهذا العنف.

الطب السلوكي كارثة طبيعية أعمال عنف الحروب الشحنات العنيفة

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