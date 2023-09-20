أول تعليق من رئيس الشيشان على أنباء مرضه

نفى رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، ما تردد عن مرضه، قائلا إنه زار عمه في موسكو، المتواجد في المستشفى السريري المركزي.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”، "أيها الأصدقاء، كانت عائلتنا هذه الأيام قلقة للغاية بشأن عمي العزيز محمد عبد الحميدوفيتش قديروف. والحمد لله أنه في تحسن بالفعل. خلال رحلة عملي إلى موسكو، في أول فرصة، قمت بزيارة المستشفى السريري المركزي، حيث وجدته في مزاج جيد، ويتصرف بشكل جيد ولا يفوت فرصة إصدار الأوامر لأفراد عائلتنا الكبيرة".

وأضاف: “سأعلق على الشائعات التي أحاطت بوضعي الصحي… الحمد لله أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة ولا أفهم على الإطلاق لماذا حتى في حالة مرضي تكون هناك ضجة؟ رغم أن هذا الأمر قد حدث بالفعل".

وكتب رئيس الشيشان: "ميزتها هي أن الجمهور يعرف الآن أي وسائل إعلام وأي أشخاص يكذبون علانية على قرائهم".