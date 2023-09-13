الاستسلام لا مفر منه.. رئيس الشيشان يكشف عن مصير القوات الأوكرانية

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، إن الاستسلام بضمانات أمنية هو القرار الصحيح الوحيد للقوات الأوكرانية، حيث تتكبد خسائر فادحة.

وحسب وكالة “تاس” للأنباء، كتب قديروف، عبر "تليجرام": "الوضع يتطور لدرجة أن العدو لا يعرف أين يختبئ… وتحبط كثرة القتلى والجرحى الروح المعنوية للعدو بشكل كبير.. وفي ضوء هذا لا يزال الاستسلام القرار الصحيح الوحيد بالنسبة لهم. بالنسبة لهؤلاء نضمن السلامة الكاملة".

وأضاف رئيس الشيشان، أن “قوات "أحمد" الخاصة تقوم بتطهير تدريجي لغابات في اتجاه مدينة كريمينايا من العدو”.

وكتب قديروف: "لا تزال المسيرات الانتحارية مساعدا رئيسيا في القضاء على العدو في الملاجئ التي يصعب الوصول إليها".

وفي وقت سابق، قال رئيس الشيشان، إن القوات الأوكرانية تعاني خسائر فادحة في المعدات والجنود، بعد محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي.

وكتب قديروف عبر “تليجرام”، أن “التكنولوجيا الغربية لا تساعد الجيش الأوكراني في الحصول على ميزة.. تمت تصفية عدد كبير من الجنود”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن خسائر واسعة النطاق. هذا يجبر العدو على سحب بقايا القوات من اتجاهات أخرى”.