نصف مليون طن شهريًا.. أوكرانيا تكشف مفاجأة بشأن صادرات الحبوب من الدانوب

كشفت أوكرانيا، أن القصف الروسي أجبر البلاد على تخفيض صادرات الحبوب من موانئ الدانوب بنحو نصف مليون طن شهريًا.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا شنت هجوما جديدا على موانئ على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا، بالقرب من الحدود الرومانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه خلال الهجوم، الذي استمر أكثر من أربع ساعات، وتم تنفيذه على عدة موجات، اعترض الدفاع الجوي الأوكراني 32 طائرة درون صباح اليوم الأربعاء.

وتعرضت البنية التحتية للموانئ ومكان لتوقف الشاحنات للضرر، وأصيب 7 مدنيين في بلدتي ريني وإزميل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي استخدم 44 طائرة درون من طراز كاميكازي