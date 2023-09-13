رد احترافي وهادف.. أوكرانيا تشيد بهجومها على سيفاستوبول الروسية

علق المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، على الغارة الأوكرانية الليلية على مدينة سيفاستوبول بأنه بيان احترافي وهادف.

وقال بودولياك في منشور على منصة "إكس" "يعد تجريد أسطول البحر الأسود الروسي من السلاح ضمانًا حقيقيًا طويل المدى لأمن طرق التجارة الإقليمية وممر الحبوب".

وأضاف “وهذا هو الرد الصحيح الوحيد على محاولات روسيا تحويل الجوع إلى سلاح والطريقة الوحيدة لضمان إمدادات الحبوب دون انقطاع لدول الشرق وأفريقيا”.

وتابع قوله “الطريقة للقيام بذلك هي بناء قدرة القوات المسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الأسلحة. يمكننا أن نرى بالفعل نتائج ذلك في سيفاستوبول.. بيان احترافي وهادف”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا هاجمت حوض سيفاستوبول لبناء السفن في شبه جزيرة القرم بعشرة صواريخ كروز وثلاثة زوارق عالية السرعة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت وزارة الدفاع بيانا جاء فيه إنه "في الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا بواسطة عشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن أوردجونيكيدز في مدينة سيفاستوبول، وبثلاثة قوارب مسيرة على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها".

وأضاف البيان: "تم إسقاط سبعة صواريخ مجنحة بواسطة وسائل الدفاع الجوي، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة بواسطة سفينة دورية تدعى "فاسيلي بيكوف".

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة لاصطدام الصواريخ المجنحة للعدو، تعرضت سفينتان كانتا في عمليات إصلاح لأضرار".