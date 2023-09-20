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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجديد تكليف الشيخ صفوت فاروق أبوالسعود مديرًا عامًا للدعوة والبر والأوقاف بالقليوبية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 20 /9 /2023م قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ صفوت فاروق أبو السعود محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية .

ندب المستشار بهاء صلاح أحمد هلال رئيسا للجنة القسمة الثانية بالأوقاف

وبناء على قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (642) لسنة 2023م أصدر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (346) بتاريخ 20/ 9/ 2023م بندب المستشار بهاء صلاح أحمد هلال المستشار بمجلس الدولة رئيسًا للجنة القسمة الثانية بالأوقاف.

موضوعات خطب الجمعة في شهر أكتوبر 2023م.. الأوقاف تعلن عنها

وزير الأوقاف: اقتحامات الأقصى المستمرة استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين

انعقاد مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين

وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث التاسع عشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

١. د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

٢. د/ صبحي ربيع- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

٣. د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف .

وذلك يوم الأحد المقبل ٢٤/ ٩ / ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة.

الأوقاف وزارة الأوقاف نشر الوعي والثقافة فكرة في كتاب مديرية أوقاف القليوبية

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