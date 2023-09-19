موضوعات خطب الجمعة في شهر أكتوبر 2023م.. الأوقاف تعلن عنها

كشفت وزارة الأوقاف، المصرية، عن موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر٢٠٢٣م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة في شهر أكتوبر كالآتي:

- الجمعة الأولى 6/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".

- الجمعة الثانية 13/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل إغاثة المكروبين".

- الجمعة الثالثة 20/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "التلوث ومخاطره".

- الجمعة الرابعة 27/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".

كانت وزارة الأوقاف، قد خصصت خطب شهر سبتمبر عن النبي الكريم، تزامنا مع حلول المولد النبوي الشريف، وكانت كالآتي:

وجاءت خطب شهر سبتمبر 2023م على النحو التالي :

- الجمعة ( 1 ) سبتمبر تحت عنوان : "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".

- الجمعة ( 8 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .

- الجمعة ( 15 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .

- الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .

- الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان : "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته" .

