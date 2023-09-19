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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوعات خطب الجمعة في شهر أكتوبر 2023م.. الأوقاف تعلن عنها

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف، المصرية، عن موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر٢٠٢٣م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة في شهر أكتوبر كالآتي:

- الجمعة الأولى 6/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".

- الجمعة الثانية 13/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل إغاثة المكروبين".

- الجمعة الثالثة 20/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "التلوث ومخاطره".

- الجمعة الرابعة 27/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".

كانت وزارة الأوقاف، قد خصصت خطب شهر سبتمبر عن النبي الكريم، تزامنا مع حلول المولد النبوي الشريف، وكانت كالآتي:

وجاءت خطب شهر سبتمبر 2023م على النحو التالي :

- الجمعة ( 1 ) سبتمبر تحت عنوان : "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".

- الجمعة ( 8 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .

- الجمعة ( 15 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .

- الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .

- الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان : "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته" .
 

الأوقاف موضوعات خطب الجمعة أكتوبر٢٠٢٣م

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