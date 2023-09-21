لاعب كرة شهير ينجو من السجن بعد مطاردة مع الشرطة البريطانية

نجا لاعب كرة قدم سابق من عقوبة السجن بعد أن قاد الشرطة خلال مطاردة عالية السرعة واصطدم بسيارته التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار ” لعب غاري مادين (33 عاما) مع شيفيلد وينزداي وبولتون واندررز ومؤخرا لبلاكبول.

وأوقع لاعب كرة القدم السابق نفسه في موقف محرج بعد أن رفض تعليمات الشرطة بالتوقف عندما وصلوا للتعامل مع الاضطرابات في بيرتلي، جيتسهيد، ببريطانيا، في الساعات الأولى من يوم 3 أبريل.

لاعب كرة شهير ينجو من السجن بعد مطاردة مع الشرطة

وبدلاً من ذلك، انطلق المهاجم مسرعاً بسيارته من طراز رينج روفر، مما دفع رجال الشرطة لملاحقته قبل أن يصطدم بسيارة فورد فوكس متوقفة، مما يؤدي إلى إتلاف المركبتين وصندوق البريد.

وحاول مادين مواصلة القيادة لكنه فشل بسبب الأضرار الجسيمة، فخرج وهرب سيراً على الأقدام مع الراكب الذي كان معه.

تم تعقبه بسهولة باعتباره الحارس المسجل للسيارة، على الرغم من أنه فشل في الرد على طلب حول من كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث.. ووصفت أفعاله في المحكمة بأنها "غبية بشكل يبعث على السخرية".