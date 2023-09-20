ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الملح للأسنان واللثة.

فوائد الملح للأسنان واللثة ما يلي :-

· علاج التهابات أو تقرّحات اللثة.

· علاج التهابات الحلق والتخفيف من آلامها الناتجة عن نزلات البرد أو بكتيريا التهاب اللوزتين.

· تخفيف آلام البلعوم واللوزتين واحتقانها.

·الحد من البكتيريا داخل البيئة الفموية، وذلك لأنّ البكتيريا تفضّل البيئة الحامضية، والمضمضة بالملح والماء تزيد درجة الحموضة ( pH ) لفترة زمنيّة مؤقتة، الأمر الّذي يجعل من الفم بيئة قاعدية لا تفضّلها البكتيريا.

· التئام وتلطيف الجروح الفموية، وذلك نظراً لاحتواء المحلول الملحي على الأملاح والمعادن التي تحتويها أجسامنا وبنفس التركيز.

· تهدئة الأغشية المخاطيّة للفم.

· تنظيف وتطهير الفم والأسنان، وذلك في حال عدم توفّر الفرشاة والمعجون.

طريقة استخدام الملح للأسنان واللثة ما يلي :-

نُضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ. نستخدم المحلول للمضمضة مرّة صباحاً ومرّة مساءً لعلاج مشاكل الأسنان واللثة. نستخدم المحلول للمضمضة بعد 24 ساعة من إجراء جراحة الفم، وذلك بمعدل مرّة كل 2 - 3 ساعات.