ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

قدمت الدكتور خالد يوسف خبيرالتغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد ماء بالليمون على مدار اليوم.
فوائد عظيمه لماء الليمون تعرف عليها:
هنعصر ليمونه علي لتر ماء بارد و نشربه علي مدار اليوم و ليس علي الريق :
١- ينقي الجسم من الشوارد الحره فهو مضاد للأكسده قوي .
٢- يحمي طبقة الكولاجين الموجوده تحت الجلد و يقلل من التجاعيد و يؤخر ظهورها.
٣- يعطي نشاط و نضاره للجسم.
٤- فيتامين سي يحافظ علي نقاء عدسة العين.
٥- يساعد علي تقليل الكوليسترول الضار.
٦- يخفض الضغط المرتفع.
٧- يحتوي علي البوتاسيوم الذي ينظم ضربات القلب.
٨- مدر للبول و ينقي المسالك البوليه.
٩- يعمل كعامل مساعد في تقوية العظام و الغضاريف.
١٠- يساعد علي فقدان الوزن الزائد .
١١- يظبط مستوي السكر في الدم و ينظم عمل الأنسولين
١٢- يضاعف إمتصاص الحديد في الدم فيقى من الأنيميا .