ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

قدمت الدكتور خالد يوسف خبيرالتغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد ماء بالليمون على مدار اليوم.

فوائد عظيمه لماء الليمون تعرف عليها:

هنعصر ليمونه علي لتر ماء بارد و نشربه علي مدار اليوم و ليس علي الريق :

١- ينقي الجسم من الشوارد الحره فهو مضاد للأكسده قوي .

٢- يحمي طبقة الكولاجين الموجوده تحت الجلد و يقلل من التجاعيد و يؤخر ظهورها.

٣- يعطي نشاط و نضاره للجسم.

٤- فيتامين سي يحافظ علي نقاء عدسة العين.

٥- يساعد علي تقليل الكوليسترول الضار.

٦- يخفض الضغط المرتفع.

٧- يحتوي علي البوتاسيوم الذي ينظم ضربات القلب.

٨- مدر للبول و ينقي المسالك البوليه.

٩- يعمل كعامل مساعد في تقوية العظام و الغضاريف.

١٠- يساعد علي فقدان الوزن الزائد .

١١- يظبط مستوي السكر في الدم و ينظم عمل الأنسولين

١٢- يضاعف إمتصاص الحديد في الدم فيقى من الأنيميا .

